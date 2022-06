Sgomberi per cessata attività: come gestire e organizzare uno sgombero di una attività commerciale

Può capitare di essere coinvolti nello sgombero di un garage, di un appartamento o di un locale. Tuttavia gli oggetti che sono stati accumulati con il passare del tempo in molti casi sono inutili: quindi è il momento di liberarsene. Se è vero che effettuare uno sgombero non sembra essere una mansione troppo complicata, resta da capire come e dove smaltire quello di cui non si ha più bisogno, anche per stabilire le modalità di organizzazione del lavoro. Che si tratti di dispositivi elettronici o di vecchi arredi, occorre rispettare una procedura specifica, magari con la collaborazione di esperti del settore.

Come fare per organizzarsi

L’attività di sgombero di locali a Milano è meno facile di quel che si possa pensare. Infatti, a volte c’è bisogno di strumenti ad hoc, a causa delle altezze da raggiungere, che una persona comune non ha a disposizione e non può utilizzare. Anche le tempistiche e le distanze rappresentano due aspetti potenzialmente critici. Insomma, è necessario essere in possesso di competenze particolari per sapere come dividere i rifiuti in base alla categoria, come buttare ciò che non serve più, come realizzare gli imballi, come trasportare i pacchi, e così via. Il lavoro deve essere organizzato in maniera preventiva, e conviene ricorrere alle abilità di un traslocatore professionista.

Una fonte di stress

C’è il forte rischio che lo sgombero diventi una vera e propria fonte di stress. Il che non è certo positivo, specialmente se si è alle prese con un trasloco che già comporta un impegno notevole sotto tanti altri punti di vista. Lo sforzo richiesto è importante, a livello mentale e fisico. Per non correre il rischio di farsi trovare impreparati, il consiglio è di programmare in anticipo tutto ciò che può essere pianificato. Ciò vuol dire, per esempio, stabilire che cosa deve essere eliminato e che cosa, invece, si può conservare. A questo scopo conviene redigere un elenco di quello di cui si ha bisogno, per arrivare pronti al momento dell’avvio del lavoro.

Come procedere

È consigliabile mettere da parte tutto ciò che è di valore, a prescindere dal fatto che si tratti di opere d’arte o magari di oggetti storici. Nel corso degli sgomberi può capitare di imbattersi in manufatti di cui ci si era dimenticati o addirittura di cui non si era proprio a conoscenza. Quindi, prima di buttare via tutto in maniera indistinta può essere importante cercare con la massima attenzione. Infine, è bene separare gli arredi che devono restare sul posto. Ci sono mobili, infatti, che possono essere ancora usati: quindi non ha senso eliminarli per fare posto a mobili nuovi.

I consigli da tenere a mente

In tutti i casi in cui gli oggetti che devono essere gestiti sono tanti e l’organizzazione si prospetta faticosa, è bene programmare in anticipo per partire in vantaggio: senza dimenticare che più tempo si investe per l’organizzazione e più si riducono le spese per lo sgombero. Può essere una buona idea anche quella di predisporre una vendita di ciò che non si vuole tenere, sia per recuperare un po’ di soldini, sia per sbarazzarsi di ciò di cui non si ha più bisogno senza fatica e in tempi veloci. D’altra parte, non bisogna mai dimenticare di separare il differenziato e l’indifferenziato, sempre con l’obiettivo di uno smaltimento più veloce. Infine, perché non pensare di contattare i negozi che si occupano di usato? Queste attività in genere sono disponibili a ritirare gli oggetti e i mobili che sono ancora in buono stato. Di certo, organizzarsi con l’aiuto di professionisti del settore è una buona idea, perché a volte il fai da te può essere molto più dannoso di quel che si immagini.

