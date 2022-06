A Orbassano tornano le notti dedicate allo shopping: si inizia il 25 giugno

Tornano le notti di shopping a Orbassano: nelle vie del centro musica, intrattenimento, mercatini tematici e tanto intrattenimento per bambini e famiglie. Si parte il 25 giugno: a partire dalle ore 21, negozi aperti in via Roma, via Cavour, piazza Umberto I, via Vittorio Emanuele II, via Vittorio Alfieri, via San Rocco. In piazza Umberto I si esibirà la band "DISCOnnessi" con brani anni '60, '70, '80, '90 mentre, in via Montessori, musica dal vivo con Tony.

9 luglio, invece, grande notte dei saldi con esibizione, alle ore 21, di Cristina D'Avena in piazza della Pace: inoltre nelle vie del centro negozi aperti, intrattenimento musicale e per bambini, mercatini a tema e gonfiabili.

"E' un grande piacere tornare a vivere questi appuntamenti dopo le difficoltà della pandemia - spiega il Sindaco di Orbassano, Cinzia Maria Bosso -. Queste notti bianche si inseriscono in un calendario di eventi estivi ricco e variegato, che per tutta l'estate anima la nostra Città rendendo protagoniste associazioni, giovani e realtà locali. E' sempre più importante mettere in atto progetti concreti e puntuali a supporto dei nostri esercizi commerciali. Le agevolazioni per i dehors, gli sgravi per la Tari, l'organizzazione di eventi di richiamo sul territorio e il coordinamento con Confesercenti e le Associazioni di categoria locali sono solo alcuni esempi del programma di interventi che nei prossimi mesi, nell'ambito del Distretto Urbano del Commercio, vedrà la realizzazione di azioni concrete e importanti a sostegno del nostro commercio orbassanese. L'invito è di partecipare numerosi a questi appuntamenti: vi aspettiamo!".