Eventvm app ufficiale di Onde Sonore 2022

Ad un mese dal lancio dell’applicazione i ragazzi del team di Eventvm sono soddisfatti del riscontro positivo ricevuto da parte dei giovani della Provincia di Cuneo. Ad oggi si contano infatti più di 2000 download e grazie ai numerosi follower sta diventando la più grande community di eventi presenti in zona.

Gli eventi crescono ogni giorno e con loro il numero degli organizzatori che, interessati al progetto, iniziano a farne parte.

Oggi possiamo annunciare l’avvio di una partnership molto stimolante: Eventvm sarà l’app ufficiale di OndeSonore 2022.

“Crediamo molto nelle idee e nei giovani laboriosi ed intraprendenti come i ragazzi ideatori di Eventvm” - racconta Davide Nivello presidente Del Music festival di Tarantasca - “L’applicazione è uno dei nostri canali ufficiali di comunicazione in questo periodo di promozione pre evento . Sta crescendo molto l’attesa di questa edizione con un fitto programma nelle tre serate di 14-15-16 Luglio tutte da scoprire scaricando l’app”.

Il Team è euforico per questa opportunità e sarà presente durante le tre serate per far conoscere il progetto a più persone possibili e, magari, espandere i propri orizzonti.

Info su www.ondesonore.com e www.eventvm.it