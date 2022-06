Gavazza (Lega Salvini): "Preoccupato per l’incremento dei prezzi dei carburanti"

“Ci troviamo in una situazione davvero critica per il continuo aumento dei prezzi: in particolare il mondo del trasporto d’urgenza è il primo a risentire dell’impennata dei prezzi dei carburanti - spiega il consigliere regionale Gianluca Gavazza - L’aumento grava inevitabilmente sulle associazioni di volontariato che gestiscono il servizio di ambulanze per le emergenze e per i servizi sociosanitari con il rischio di non riuscire a coprire i costi ”.

“Esiste già un rimborso delle accise, equivalente al 60% delle stesse, ma ora la Regione Piemonte, su proposta dell’assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi e al fine di rendere il rimborso più coerente con l’andamento dei prezzi, ha stabilito che i costi del carburante per i servizi estemporanei delle ambulanze delle associazioni di volontariato convenzionate con la Regione Piemonte non verranno più rimborsati sulla base del valore medio rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo Economico alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello convenzionato, ma sulla base del costo medio del carburante riferito al mese di fatturazione - evidenzia il consigliere regionale chivassese Gianluca Gavazza - Doverosa, inoltre, una rimodulazione dei criteri di riconoscimento del costo carburante per i servizi a chiamata e in forma estemporanea quali trasporti tra ospedali, visite ed emergenze, non compresi nella modalità continuativa, per la quale il rimborso già avviene a rendicontazione dei costi effettivamente sostenuti. L'attività di volontariato in ambito sanitario non deve essere gravata da costi eccessivi che ne potrebbero impedire lo svolgimento, prezioso per tutti noi”.