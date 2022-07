L'incanto del mago di Oz arriva al Giardino delle Rose di Moncalieri

A oltre ottant'anni dalla sua prima versione cinematografica, il mago di Oz continua ad incantare grandi e piccini.

Appuntamento con i bambini dell'Estate ragazzi di Moncalieri

Martedì 5 e mercoledì 6 luglio, sempre alle ore 10, il secondo appuntamento di Summerland Fest, il Festival organizzato da Santibriganti Teatro a Moncalieri, dedicherà un focus mattutino con i bambini dell'Estate ragazzi, al giardino delle rose del Castello Reale, con una lettura animata che vedrà protagonisti Claudio e Zoe Sportelli.

Un padre e una figlia si calano in uno dei romanzi più famosi ed amati per l'infanzia, e con l'energia di un tornado ci portano dal Kansas al meraviglioso Paese di Oz. Un viaggio di formazione in cui coraggio, intelligenza e cuore saranno a fianco dell'eroina dalle luccicanti scarpette, tutto per scoprire che il posto da cui veniamo è quello a cui vogliamo fare ritorno.”

Appuntamenti nelle location più belle della città

Il Summerland Fest è un elemento di punta del cartellone culturale estivo Moncalieri Summer Experience che si svolge tra le location più qualificate della città come Giardino delle Rose, Parco delle Vallere, Fonderie Limone, chiese e borgate moncalieresi.

Laura Pompeo: "Oz una magia senza tempo"

“L’estate è iniziata e i moncalieresi e non solo tornano a incontrarsi a Cascina Le Vallere e al Giardino delle Rose per seguire le proposte teatrali contenute nel grande cartellone culturale Moncalieri Summer Experience – commenta soddisfatta l’assessore alla Cultura Laura Pompeo - Quella del mago di Oz è davvero una favola senza tempo. Ci auguriamo che gli appuntamenti di Summerland Fest generino nel pubblico, come dev’essere, il piacere e la ricchezza di fruire la bellezza, l’arte e la cultura di cui il genio umano è capace, riavvicinandoci a una dimensione di comunità e di piacere di crescere insieme”.