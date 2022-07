Collezionismo giornali e riviste d’epoca: perché è una tendenza che piace

In un mondo che è sempre più digitale, sembra desueto parlare di quotidiani cartacei, ancor più di collezionismo di giornali e riviste d’epoca. Contrariamente a ciò che molti pensano questo ambito è ancora vivo e vegeto e rappresenta una fetta importante del collezionismo cartaceo di documenti originali. Vediamo, nel dettaglio, perché il collezionismo di giornali e riviste d’epoca è una tendenza diffusa e perché è importante per tenere in vita la memoria collettiva.

Perché piace il collezionismo di giornali

Il collezionismo di giornali e riviste d’epoca è una pratica diffusa e appassiona molti collezionisti di documenti d’epoca. Spesso, questo interesse nasce in modo naturale dalla volontà delle persone di conservare dei ricordi di eventi importanti della propria vita. Il giorno del proprio matrimonio, della propria laurea, la nascita di un figlio: possono essere svariate le occasioni che richiedono di essere ricordate con una prova tangibile, magari da incorniciare.

Ma non è solo questo il caso. Spesso, infatti, si desidera conservare pezzi di storia significativi per testimoniare di aver vissuto degli eventi che hanno segnato la storia collettiva. Allo stesso modo in cui oggi si pubblica un post su Facebook, tanti anni fa si salvavano i ritagli di giornale per ricordarsi di accadimenti importanti, come lo sbarco sulla luna.

L’importanza del collezionismo di giornali per tenere in vita la memoria storica

Il collezionismo di giornali e riviste d’epoca può avere dei vantaggi per la memoria collettiva. Infatti, oltre alla componente affettiva di per sé, il collezionismo è importante per mantenere vivo il ricordo di alcuni eventi storici importanti. Non sempre, infatti, i documenti storici restituiscono un’immagine completa di determinati avvenimenti. È sempre consigliabile approcciarsi anche a fonti non ufficiali, come le riviste di moda o di fumetti.

Le fonti istituzionali riportano spesso una parte della storia, lasciando da parte un punto di vista che viene assecondato da testate giornalistiche di diversa natura. Per questo motivo, i collezionisti di quotidiani potrebbero ritrovarsi nel futuro con una miniera d’oro di informazioni importanti per la storia.

