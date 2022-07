Scontro in Sala Rossa sugli alpini: polemiche sulle molestie al meeting di Rimini

È scontro in Sala Rossa sugli alpini . Ad accendere il dibattito due proposte di mozione presentate dai capigruppo della Lega Elena Maccanti e di Per Torino Silvio Viale , che sono state rispettivamente bocciata e approvata. Atti che arrivano a due mesi di distanza dal meeting delle "Penne nere" a Rimini, dove 600 ragazze hanno denunciato episodi di molestie. Un episodio arrivato anche sui banchi del Consiglio Comunale.

Catizone (Lega): "Accuse di Rimini ingiuste e generalizzate"

" Le denunce - ha aggiunto il consigliere di minoranza - sono state più sui social, che nelle caserme e questure: se dovessero essere accertate, è giusto che chi è colpevole venga punito ". Catizone ha poi spiegato come la mozione chieda un sostegno al corpo degli Alpini riconoscendone il valore sociale e culturale, oltre ad individuare un luogo di Torino da intitolare o dedicare alla memoria di chi si è sacrificato per la Patria.

Viale (Per Torino): "Cittadinanza Onoraria agli Alpini per i 150 anni"

Una proposta quest'ultima fatta anche da Viale, che poi ha replicato: " Le molestie ci sono state: che queste non abbiano avuto risvolti penali è diverso ". Il capogruppo ha poi proposto di dare la Cittadinanza Onoraria all'Associazione Nazionale Alpini in onore dei 150 anni della costituzione del corpo, che cadrà il prossimo 15 ottobre.

Crosetto (FdI): "Campagna diffamatoria"

Conticelli: "Inutile festeggiare 8 marzo se mettiamo in dubbio parole donne"

"Se la politica - ha aggiunto l'esponente dem - è la prima a mettere in dubbio le parole delle donne è inutile che festeggiamo l'8 marzo e il 25 novembre. Non ci sono responsabilità collettive, ma individuali". A bocciare entrambi gli atti il M5S, che per voce di Valentina Sganga ha chiarito: "Non si può premiare un corpo dove si sono permessi fatti ignobili: la tutela della donna viene prima".