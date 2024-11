Atmosfera fin troppo natalizia in Borgo Filadelfia: da ore non funziona l'illuminazione pubblica

Non solo la neve. Per Borgo Filadelfia, quella di stasera è stata un'atmosfera ancora più raccolta e natalizia a causa di un altro elemento, decisamente meno poetico dei fiocchi che cadevano dal cielo.



Almeno dalle 19.30, infatti, l'illuminazione pubblica ha smesso di funzionare. Un black out diffuso in tutte le vie del quartiere, mentre le case private e le altre strutture all'aperto hanno continuato ad avere eneria elettrica in maniera normale.



Ignote le cause del guasto, che si è però prolungato ben oltre l'ora di cena e la serata. Considerando appunto la neve, peraltro, non è stato affatto facile percorrere le strade con le automobili, a causa della visibilità davvero ridotta.