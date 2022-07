Varianza di genere, l'assessore Icardi: "Nuovi psicologi per i disturbi di identità"

"Per ridurre le liste d’attesa del Centro Interdipartimentale Disturbi di Identità di Genere (CIDIGEM) dell’Ospedale Molinette, la Città della Salute e della Scienza di Torino ha provveduto a bandire un concorso per dirigenti psicologi, il cui iter è già stato avviato. Si conta quindi di arrivare, in tempi brevi, ad assumere dalla graduatoria i dirigenti psicologi necessari".

Così l'assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, ha risposto oggi a un'interrogazione sulle liste d'attesa presso il Centro Interdipartimentale Disturbi di Identità di Genere dell’Ospedale Molinette.

"L’allungamento dei tempi di attesa – osserva l’assessore Icardi - è legato a un incremento del numero dei pazienti da seguire, a cui si associa la criticità legata al pensionamento di alcuni professionisti che operano all’interno della struttura, tra i quali vi sono psicologi dedicati. Per assorbire, almeno parzialmente, la ridotta attività dell'Asl di Torino, il CIDIGEM sta gradualmente prendendo in carico, con un'agenda al momento di 4 visite endocrinologiche al mese, anche pazienti in precedenza seguiti in ambito territoriale. Attualmente sono in carico al servizio psicologico del CIDIGEM 286 pazienti, mentre al servizio endocrinologico ne risultano in carico 424".

Oggi la dotazione organica del CIDIGEM servizio adulti conta su una equipe dedicata composta da un medico endocrinologo, un medico dottorando in Scienze mediche con specifica attività clinica in Endocrinologia, uno psicologo a tempo pieno, uno psicologo specializzando in Psicologia clinica, uno Psicologo a tempo parziale e uno psicologo con borsa di studio attivata presso il Dipartimento di Scienze Mediche e sostenuta con fondi dell’Endocrinologia.

L'ambulatorio per la varianza di genere in età evolutiva conta su due medici neuropsichiatri infantili, cinque medici in formazione specialistica in Neuropsichiatria Infantile che collaborano a tempo parziale e tre psicologi tirocinanti a tempo parziale.