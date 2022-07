"Estendete il car e monopattini sharing all'Allianz Stadium": la Circoscrizione 5 si mobilita

Estendere car e monopattini sharing all'Allianz Stadium. Sono le queste le richieste della Circoscrizione 5 che, a firma del Presidente Enrico Crescimanno, ha inviato una lettera agli uffici della mobilità cittadina guidati dall'assessore Chiara Foglietta.

"Divieto" di raggiungere la Continassa

Attualmente chi decide di recarsi allo stadio della Juventus con un mezzo in condivisione deve fare i conti con lo stop imposto dalle società. Sia le auto che i mezzi a due ruote hanno il "divieto", dettato dal GPS presente a bordo che li geolocalizza e detta i confini del noleggio, di raggiungere la zona della Continassa. Per quanto riguarda i monopattini, come si legge nella missiva, "si registra l'abbandono continua nella zona dei mezzi che finiscono l'autonomia ai margini dell'area citata".

Anche il J Hotel in campo

Un problema analogo a quello delle auto in sharing. Anche il direttore del J Hotel chiede un'estensione della possibilità di noleggio alla zona della struttura alberghiera, dove sono presenti anche l'International School e il Macello Civico. "Sarebbe un'importante segnale - spiega la lettera - di interesse per una zona periferica attualmente carente di servizi". Già negli scorsi mesi la Circoscrizione 5 si era mobilitata per chiedere di costruire "una velostazione o parcheggi riservati alle biciclette nelle vicinanze dell’Allianz Stadium e delle fermate del trasporto pubblico".

"Stadio punto strategico della città"