Non dobbiamo assolutamente meravigliarci sul fatto che molte persone prendono delle informazioni sulle indagini pre-matrimoniali anzi secondo gli esperti nel settore e una delle richieste più diffuse per le persone che si rivolgono a un'agenzia di investigazione comunque ad un investigatore privato e i motivi sono abbastanza chiari per tutti.

Infatti una persona quando si sposa sa benissimo che teoricamente vorrebbe passare il resto della sua vita anche se poi tutti sappiamo che le separazioni e divorzi sono sempre in aumento per tanti motivi come per esempio la nascita dei social che ha portato tanti problemi come vedremo. E perché comunque il matrimonio è una promessa di reciproca fedeltà e amore e neanche un vincolo legale con delle implicazioni sociali e giuridiche non da poco.

Ed è per questo motivo che non dobbiamo a giudicare quelle coppie che vogliono accertarsi di conoscere tutto della vita passata e della vita presente del proprio partner e per esempio da un punto di vista personale se per caso per esempio la persona in questione ha già un'altra famiglia o già altri figli di cui visse conosciamo l'esistenza e poi per quanto riguarda l'aspetto patrimoniale e quindi debiti, fallimenti o altre cose del genere.

Per questo motivo siccome un matrimonio è un vincolo importante come dicevamo a livello legislativo poi vengono incaricati questi detective privati professionisti che riescono ad avere tutte queste informazioni di cui parlavamo senza comunque andare violare la legge perché comunque un investigatore privato come a tutti sappiamo ha delle regole di ingaggio molto precise che deve seguire.

C'è da dire che prima di tutto non è che chiunque può esercitare la funzione di investigatore privato perché c'è una formazione alle spalle fatta di una laurea in giurisprudenza o scienze e tecniche dell'investigazione e poi un tirocinio e apprendistato di vari anni con colleghi più vecchi che insegnano I segreti del mestiere e poi ci vuole anche una autorizzazione del prefetto e della Questura.

Non tutti possono svolgere il lavoro di investigatore privato

E quindi poi quello che può fare un investigatore privato è pedinare, registrare e prendere informazioni per esempio per quanto riguarda i social e anche utilizza delle strutture tecnologiche adeguate e poi alla fine produrrà una relazione per il cliente o la cliente in questione con tutti i risultati delle indagini.

Tra l'altro queste richieste sono indicate soprattutto per quelle persone che hanno in mente di procedere ad una comunione dei beni, perché magari hanno ereditato il patrimonio di grossa entità e vogliono essere sicuri che la persona amata non si trovi in una situazione economica particolare di fallimenti o di debiti o anche di reati nascosti chiaramente mettere in discussione la fiducia già dall'inizio in poche parole.

Poi tra l'altro siccome ce ne stanno tanti di questi investigatori privati e di queste agenzie investigative per andarci a fare due chiacchiere esponendo le nostre motivazioni ed esponendo soprattutto i nostri obiettivi e non ci costa nulla e poi vediamo se anche a livello economico ci può convenire e ce lo possiamo permettere questo lavoro.