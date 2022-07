Crisi di governo, domani presidio pro Draghi di fronte al Municipio. Oltre mille i sindaci a sostegno del premier

In piazza per sostenere il Governo. Così come in altre città, anche Torino lancia un presidio "a sostegno di Mario Draghi e della sua permanenza a Palazzo Chigi contro l'irresponsabilità di chi vuol far male all'Italia". L'appuntamento è per domani pomeriggio alle 18:30 in piazza Palazzo di Città, di fronte al municipio.

A promuovere l'iniziativa, "aperta a tutti", l'Associazione Radicale Adelaide Aglietta e il capogruppo in Comune della Lista Civica per Torino Silvio Viale, che fa appello "a tutte le forze politiche del Governo Draghi a partecipare".

Domani anche a Torino Italia Viva raccoglierà firme tra i cittadini per chiedere che Mario Draghi rimanga presidente del Consiglio dei ministri. "A Piazza Palazzo di Città verranno organizzati dei banchetti, per raccogliere la voce dei cittadini a sostegno dell'attuale Presidente del Consiglio", scrivono, in una nota congiunta i coordinatori regionali Silvia Fregolent e Mauro Marino, i coordinatori provinciali Mariangela Ferrero e Roberto Gentile e i coordinatori cittadini Vittoria Nallo e Davide Neku.

Intanto sono saliti a più di mille i sindaci che hanno firmato l'appello a Draghi ad andare avanti per superare la crisi politica. L'annuncio lo ha dato uno dei primi sottoscrittori dell'appello, il primo cittadino di Torino Stefano Lo Russo: "Questa è una crisi inspiegabile, che rischia di bloccare le nostre città in un momento cruciale in cui dobbiamo tutti ripartire: le forze politiche si assumano la loro responsabilità", ha dichiarato il sindaco di Firenze Dario Nardella, uno dei promotori dell'iniziativa.