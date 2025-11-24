Ordine del Giornalisti, Unito e Consigliera di Parità della Regione insieme per una nuova ricerca sul gender pay gap

L’Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha siglato oggi con il Centro Interdisciplinare di Ricerche e Studi delle Donne e di Genere (CIRSDe) dell’Università degli Studi di Torino e l’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Piemonte una convenzione finalizzata a realizzare una ricerca congiunta sul gender pay gap, il divario retributivo tra donne e uomini nel territorio piemontese. Nelle prossime settimane completerà l’iter di approvazione anche il Politecnico di Torino.

Nonostante negli ultimi anni il tema sia al centro del dibattito pubblico, in Piemonte non esiste ancora un dato univoco, completo e aggiornato sulla reale differenza salariale tra giornaliste e giornalisti. Le statistiche disponibili non permettono infatti di fotografare con precisione l’ampiezza del divario, né di comprendere in modo sistematico le cause che lo generano e lo alimentano.

L’OdG Piemonte avvia oggi un percorso di lavoro condiviso che metterà in campo competenze accademiche, istituzionali e professionali, con l’obiettivo di produrre un’analisi scientificamente fondata e rappresentativa della realtà regionale.

Cuore del progetto sarà la somministrazione di un questionario rivolto alle giornaliste e ai giornalisti del Piemonte, pensato per indagare: se è vero che le donne guadagnano di meno rispetto agli uomini - perché persiste un divario retributivo- quali fattori – organizzativi, culturali, settoriali o legati ai percorsi di carriera – influenzano l’ampiezza del gap- a che punto siamo oggi nella riduzione della disparità.

“La raccolta dei dati costituirà la base per elaborare una prima ricognizione sul gender pay gap piemontese ha detto la consigliera Carla Piro Mander, responsabile del progetto per OdG Piemonte e rappresenta un passo verso una maggiore equità salariale e una più profonda comprensione delle dinamiche che ancora oggi incidono sulla qualità del lavoro femminile”.

La convenzione è concepita come un progetto aperto e si amplierà progressivamente ad associazioni, enti e interlocutori del territorio che vorranno contribuire alla costruzione di un dato condiviso e utile all’intera comunità piemontese.

Per informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione al questionario sarà a breve disponibile una pagina dedicata sul sito dell’Ordine dei Giornalisti.

«Si tratta di un lavoro in coerenza con le iniziative avviate da OdG Piemonte nel campo della parità di genere e del corretto utilizzo del linguaggio. Ci auguriamo che questa ricerca possa essere uno stimolo verso un'organizzazione del lavoro più rispettosa delle pari opportunità nei percorsi di carriera» ha commentato il Presidente dell’Ordine piemontese, Stefano Tallia.