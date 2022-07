Ancora lacrime per San Mauro: una città raccolta per i funerali di Edoardo Lapertosa

Un altro momento di cordoglio, dolore, lacrime e raccoglimento per la città di San Mauro. Una città che nel giro di pochi giorni ha dovuto sopportare la perdita di due ragazzi, vittime dello stesso incidente d'auto e che - dopo le esequie di questa mattina per Kevin Esposito, 17 anni - nel pomeriggio ha dovuto dare l'ultimo saluto anche a Edoardo Lapertosa, 28 anni.



La chiesa, questa volta, è stata quella di Sant'Anna. Tante le persone che si sono raccolte intorno alla famiglia e che hanno pianto la tragica scomparsa di uno dei tre ragazzi che hanno perso la vita lunedì scorso in corso Casale, alle prime luci di lunedì 11 luglio, nello schianto contro un bus di linea.



Nello scontro ha perso la vita anche la 16enne Alessia Panetta. Kevin era stato ricoverato in condizioni disperate e per lui non c'è stato nulla da fare. Prognosi sciolta nelle scorse ore, invece, per Andrea, 17 anni, il quarto ragazzo coinvolgo nel tragico schianto.