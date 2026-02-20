"Siamo di Smat, dobbiamo controllare l'acqua", ma l'azienda assicura: sono truffatori

Allarme truffe a Vinovo. Nel territorio comunale sono stati segnalati falsi tecnici che, qualificandosi come addetti Smat, hanno chiesto agli utenti di poter entrare nelle abitazioni. A lanciare l’avviso è la stessa azienda, che invita i cittadini a prestare la massima attenzione.

Falsi addetti Smat in azione

Secondo quanto comunicato dall’azienda, alcune persone si sarebbero presentate telefonicamente o direttamente presso le case dichiarando di dover riscuotere pagamenti relativi alle bollette, effettuare controlli sulla qualità dell’acqua o eseguire interventi tecnici all’interno delle singole abitazioni.

Smat precisa però che non è prassi aziendale effettuare controlli a domicilio sull’acqua né tantomeno richiedere pagamenti porta a porta. Il personale accede ai fabbricati esclusivamente per la lettura o la riparazione dei contatori e senza necessità di entrare negli appartamenti.

“L’acqua del rubinetto è sicura”

Nel ribadire che l’acqua del rubinetto è buona e costantemente controllata, l’azienda sottolinea che la qualità è garantita dalle analisi effettuate nei laboratori del Centro Qualità Acque Smat. Nessun tecnico, quindi, è incaricato di eseguire verifiche interne nelle abitazioni dei singoli utenti.

Come verificare il passaggio dei letturisti

Per evitare raggiri, Smat ricorda che è possibile essere avvisati del passaggio del letturista contattando il Numero Verde 800 010 010 oppure registrandosi allo “Sportello online” sul sito ufficiale dell’azienda e selezionando l’opzione di preavviso per la lettura del contatore.

Le utenze con contatore non accessibile vengono comunque informate tramite affissione di un apposito cartello di preavviso. Le fasce orarie previste per il passaggio sono 7.30-14.30 e 12.30-18.30.

Tutti gli addetti Smat sono dotati di tesserino identificativo con logo aziendale, numero di riferimento, fotografia e nome. In caso di dubbi è consigliabile contattare il Numero Verde, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.30.

L’invito: non aprire e avvisare le forze dell’ordine

L’azienda invita a non aprire la porta in caso di sospetti e a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

La locandina con i consigli anti-truffa è stata predisposta da Smat insieme al Comando Provinciale Carabinieri di Torino nell’ambito del Protocollo siglato nel 2024 per la prevenzione delle truffe ai danni dei cittadini.