Il Comune di Baldissero vittima per 47 giorni consecutivi di attacchi hacker

Il Comune di Baldissero, nei primi mesi di attività della Giunta attualmente in carica, è stato vittima di attacchi informatici.

Nei giorni scorsi è arrivata comunicazione, da parte della Procura di Torino, della conclusione dell’indagine, grazie alla quale si è arrivati all’individuazione di una serie di accessi non consentiti nei sistemi informatici del Comune di Baldissero Torinese. L’attività illecita è stata ripetuta per 47 giorni consecutivi tra il 7 ottobre e il 22 novembre 2021, per un totale di 898 ore e 12 minuti. Sono stati visionati tutti i documenti presenti negli archivi del Comune, compresi anagrafe, ragioneria, corrispondenza e incarichi.