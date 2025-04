Futuro incerto per l'ex area camper di piazza d'Armi: "Che fine hanno fatto i progetti?"

Che fine ha fatto il progetto di riqualificazione dell'ex area camper di corso Monte Lungo (piazza d'Armi)? A chiederlo, con un ordine del giorno presentato in Circoscrizione 2, è il capogruppo di Forza Italia, Davide Balena. L'area in questione, circa 14mila metri quadrati, confinante con la caserma dei carabinieri, è stata liberata nel febbraio del 2022 ma alle tante parole non sono seguiti i fatti. Tra laboratori di idee, la proposta di collocare il Luna Park (poi saltata) e uno studio di riqualificazione, finanziato per 10mila euro e portato avanti dalla Fondazione dell’Architettura con i cittadini. Una progettualità avviata nel 2023.

Paura per nuove occupazioni

"Parliamo di una situazione problematica - spiega Balena -, perché i camper si sono piazzati intorno al piazzale, non c’è sicurezza e c’è la paura che si verifichi una nuova occupazione. C’è stato un incontro con il Politecnico, sono stati messi a disposizione dei fondi da Fondazione Compagnia di San Paolo ma non abbiamo alcuna novità e non sappiamo perché non è stato dato il via ai lavori. Al Comune di Torino, a questo punto, chiediamo di agire con un po’ di solerzia".

Le proteste

Solo poche settimane fa i cittadini, presenti in Circoscrizione 2, hanno manifestato tutta la loro rabbia. Chiedendo risposte e interventi. "Il progetto piace ai cittadini, non capiamo perché sia tutto fermo e perché non ci siano risposte" così la capogruppo di Torino Bellissima, Raffaella De Maria. "Non capiamo se il pubblico non abbia (o non voglia mettere) le risorse. Ma lasciare quell'area all'abbandono significa solo esporsi a nuovi problemi" è il commento dei consiglieri del Movimento 5 Stelle, Juri Bossuto e Rita Grimaudo. Mentre il capogruppo di Fi, Domenico Angelino, è tornato a chiedere lo sgombero di tutti i camper che gravitano abusivamente intorno al quartiere Mirafiori.

"A quando il bando?"

Un'area attenzionata dai cittadini già durante le precedenti occupazioni, con tanto di petizione ed esposti. Fino ad arrivare allo sgombero degli abusivi nella primavera di tre anni fa. "Nell'ultimo anno abbiamo investito poco meno di 8mila euro per attivare tutta una serie di iniziative laboratoriali e questionari - replica il presidente della Due, Luca Rolandi -. Noi, in seguito, abbiamo consegnato il materiale alla Città di Torino. La Giunta comunale, con un atto deliberativo, grazie allo stanziamento della Fondazione Compagnia di Sanpaolo, ha dato un indirizzo di intervento sulle aree di corso Monte lungo e piazza Crispi. Inoltre nel luglio 2024 la Città ha speso 20mila euro per una progettazione (con la società InfraTo) volta a un recupero dell'area in chiave green".

Da nove mesi, però, si attende l'avvio del bando. "I fondi - continua Rolandi - vanno spesi entro dicembre del 2026. Per questo ho protocollato una lettera agli assessori competenti per sbloccare la situazione. Serve al più presto un progetto per il recupero di quei terreni".