All'ippodromo di Vinovo un grande spettacolo per l'ultima notturna prima della pausa estiva

A Vinovo un grande spettacolo per l'ultima notturna prima della pausa estiva

L'ultima riunione del mese in notturna sulla pista di Vinovo, sabato 23 luglio, avrà un doppio sottofondo musicale. In programma infatti c'è l'appuntamento conclusivo con le note dal vivo per il programma di HippoJazz, organizzato da Dimensione Jazz sul palo dell'ippodromo. Ma negli ampi spazi della struttura torinese troveranno anche spazio le spettacolari supercar americane.

Un evento organizzato dal nuovo gruppo 'Special Cars' al quale parteciperanno diverse auto americane che fanno parte del gruppo West Custom, il Registro Nazionale delle Mustang e la collaborazione di Octanes Garagem una delle officine di riferimento per auto a stelle e strisce. Per tutto il pubblico, come al solito con ingresso gratuito a partire dalle 17, anche la possibilità di cenare all'Hippo-Trattoria sulla terrazza panoramica ma anche lo street food organizzato da una nota Pro Loco.

In pista in programma prevede otto buone corse, compreso l'appuntamento con i Gentlemen. Il trotto tornerà poi mercoledì 3 agosto prima della breve paura estiva fino a sabato 27 agosto.