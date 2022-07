Grugliasco rilancia la sua voglia di automotive: taglio del nastro per Oltre Industria, si cercano 60 dipendenti [VIDEO]

Taglio del nastro - presso la sede di via Indipendenza 15 a Grugliasco -, per il nuovo stabilimento Oltre Industria Torino , una nuova importante realtà nel settore automotive, che porta con sé insieme all'innovazione anche un'importante ricaduta occupazionale, se ci saranno profili in grado di rispondere alle necessità dell'azienda.

Il presidente della Regione Alberto Cirio , presente all’inaugurazione, ha sottolineato ” In questi 3 anni non ho avuto spesso occasione di partecipare ad inaugurazioni di nuove imprese ed è per me un vero momento di festa essere qui stasera. Questo è un momento di grande rilancio per un settore strategico, con un’idea innovativa che sarà anche spunto per creare crescita sul territorio e occupazione. Mi sento di dire che bisogna ringraziare chi, come imprenditore, ha il coraggio e la voglia di investire per migliorare il futuro di tutti ”.

E l'assessore all’Istruzione, Lavoro, Formazione professionale, Diritto allo Studio universitario, Elena Chiorino ha aggiunto: “ Voglio esprimere apprezzamento per un’imprenditoria che in un momento di difficile congiuntura e in un settore complesso come quello automotive, si impegna in modo lungimirante. Le nostre porte saranno aperte per affrontare e portare a termine progetti di formazione e per la crescita occupazionale di questa realtà ”.

Oltre Industria Torino ha sede a Grugliasco, un territorio vocato alle grandi carrozzerie che hanno rivoluzionato e lasciato il segno nella storia dell’automobile. Occupa una superficie di 7.000 metri quadri, impiegando, ad oggi, oltre a 100 persone, con la prospettiva concreta di arrivare a pieno regime a 220 addetti ripartiti su tre turni. I numeri sono in crescita, come testimonia l’attuale collaborazione con il Centro per l’Impiego di Rivoli, che ha in carico una richiesta di 60 posizioni (per l’invio di curriculum: candidature@oltresrl.biz - candidature@stormsolutionsrl.com) .



Una realtà imprenditoriale che diventa riferimento di innovazione di prodotto e processo, ma anche di approccio, facendo della formazione lavorativa - anche per i più giovani – dell’attenzione al territorio e a ogni singolo dipendente, punti cardini di fondamentale importanza. "Oggi con l'inaugurazione di questo stabilimento all'avanguardia nel settore della carrozzeria si conclude il percorso di recupero di un'area industriale ormai abbandonata da tempo, grazie a un investimento importante da parte di imprenditori che hanno scelto Grugliasco come sede per la loro attività, permettendo non soltanto il raggiungimento dell'obiettivo di riqualificazione dal punto di vista urbanistico di una porzione significativa del territorio, ma dando anche un impulso consistente all'occupazione in una zona da sempre legata al mondo dell'automotive - dichiarano il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'ex sindaco Roberto Montà -. Siamo quindi molto orgogliosi di poter ospitare sul territorio grugliaschese un'azienda che ha tutte le caratteristiche per essere definita di "ultima generazione" e che sicuramente può essere di grande impulso al tessuto economico della Zona Ovest".

La missione di Oltre

L’efficientamento dei processi, e il contenimento dei costi, sono i punti di forza che rendono Oltre una delle realtà più innovative del panorama automotive. L’azienda applica protocolli molto stringenti per ciò che riguarda il rispetto e l’attenzione per l’ambiente, un plus apprezzato dai principali gruppi del settore che tengono in grande considerazione le politiche Green. Fa inoltre parte del Gruppo una società specializzata in danni grandinigeni, la Storm Solution, provider grandine, con oltre 1050 addetti altamente specializzati. Ma non solo, è stato creato un Network con oltre 600 carrozzerie partner, accuratamente selezionale, diffuso in modo capillare su tutto il territorio nazionale.