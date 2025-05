Da Tesisquare e Fondazione DIG421 venti borse di studio a studenti meritevoli delle province di Cuneo e Torino [FOTO E VIDEO]

Emozione e un pizzico di orgoglio ieri pomeriggio, giovedì 22 maggio, nella “Sala dei 100” della Fondazione DIG421 a Roreto di Cherasco, per la consegna di 20 riconoscimenti ad altrettanti studenti meritevoli delle scuole superiori della provincia di Cuneo e Torino.

In un luogo simbolo dell'innovazione digitale è stato proprio il ceo di Tesisquare e presidente DIG421 Giuseppe Pacotto a premiare gli ottimi rendimenti scolastici nelle discipline Stem (Matematica, Informatica e Logistica) di allievi, che fra pochi giorni affronteranno gli esami di maturità, con borse di studio del valore di 500 euro ognuna.

Nella serata sono intervenuti Marcella Brizio, vice presidente DIG421 ed ex appassionata insegnante, il direttore delle risorse umane Tesisquare Marco Trovesi, il direttore di DIG421 Elio Becchis, i sindaci di Bra Gianni Fogliato e di Cherasco Claudio Bogetti, quest’ultimo accompagnato dall’assessore alla Scuola Stefania Allasia, e il direttore generale di Ascom Bra Luigi Barbero. Ospite speciale, il professor Luigi Portinale, docente e vicepresidente del corso di Informatica dell’Università del Piemonte Orientale, che ha raccontato come l’intelligenza artificiale non debba spaventare troppo, ma sia un importante passaggio nel progresso dell’umanità da gestire bene.

Oltre ai premiati era presente una delegazione dei 12 partecipanti alle recenti finali delle, accompagnati dall’insegnante, anch'essi espressione del vivace ingegno giovanile del territorio.

I due studenti premiati con la borsa di studio istituita dall’Associazione “Amici di Cecilia”, in ricordo di Nicoletta Appendino e Monica De Michele, colleghe scomparse nel 2008 in seguito a un incidente stradale, sono stati Elisa Racca, classe 5ª D, e Luca Rinaldi, classe 5ª B dell’Istituto Superiore "E. Guala" di Bra.

Le borse TESISQUARE sono andate a: Paolo Bertini classe 5L ISS E.Guala Bra, Valentina Sallustio classe 5C LS G. Gandino di Bra, Samuele Bernardi classe 5E, Riccardo Patetta classe 5D, Giacomo Isoardi classe 5A dell'IIS G. Vallauri di Fossano, Mauro Carleo classe 5D del LSS L. Cocito di Alba, Vanessa Boarino classe 5I dell'IIS L. Einaudi di Alba, Chen Lihua classe 5L dell'ISS Denina Pellico Rivoira di Saluzzo, Alex Pellegrino classe 5B, Leonardo Pollicino classe 5°, Francesco Re classe 5B dell'ITIS Delpozzo di Cuneo, Vittorio Bussano classe 5E, Emanuele Andy Galliano, classe 5D, Divya Inches, classe 5A (serale), Giacomo Peretti classe 5F, Gabriel Rubjeka classe 5°, Giovanni Pio Testa classe 5B dell'ITIS Pininfarina di Moncalieri e Lorenzo Luciano Sasso classe 5A dell'IIS JC. Maxwell di Nichelino.

L'iniziativa congiunta di Tesisquare, azienda leader nel settore IT, con radici profonde nel Cuneese, e della Fondazione DIG421, polo di eccellenza per la diffusione della cultura digitale, rafforza il legame tra il mondo dell'impresa e quello della formazione, con un occhio di riguardo al sostegno dei talenti del territorio circostante. Il contributo dell'Associazione "Amici di Cecilia" aggiunge un valore umano e affettivo all'interno progetto.

La bella cerimonia si è conclusa con un aperitivo e molte foto ricordo.

Auguri a tutti i ragazzi premiati, eccellenze del futuro.