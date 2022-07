Ancora uno schianto in tangenziale: incidente all'altezza di Collegno, traffico bloccato in direzione Piacenza

Ancora un incidente sulla tangenziale di Torino. Questa volta è successo all'altezza di Collegno, in direzione Piacenza, dove sono entrati in collisione due veicoli.



Il bilancio è di una persona ferita, trasportata all'ospedale di Rivoli fortunatamente in codice verde. Il traffico in questo momento risulta bloccato in attesa delle operazioni di ripristino della viabilità.