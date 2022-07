Bremer alla Juventus, proteste dei tifosi del Torino e dell’Inter

Una prova di forza incredibile da parte della Juventus che nel giro di solamente due giorni è riuscita a strappare all’Inter il difensore del Torino Bremer. Il club granata da settimane parlava con l’Inter ed erano ormai sicuri della fumata bianca, ma la troppa attesa ha fatto si che si intromettesse la società bianconera. Nessuno credeva a questo clamoroso colpo di mercato, neppure i principali bookmakers come Unibet e Sisal, visto che era ormai dato per fatto l’acquisto del brasiliano da parte dei nerazzurri.

Quello che ha inciso molto sulla riuscita della trattativa è stata la tempestività dell’affare e con la quale la Juventus si è mossa. Appena ricevuta l’ufficialità della cessione di De Ligt al Bayern Monaco, Arrivabene e Cherubini si sono mossi per trovare il sostituto, facendo all-in su Bremer. Sono 50 i milioni complessivi da versare al Torino (41 di parte fissa e 9 di bonus), mentre al giocatore un contratto da cinque anni a 6 milioni di euro a stagione.

L’offerta della società lombarda si è fermata a molto meno: 30 milioni più il prestito di Casadei, valutato intorno ai 10 milioni. Inoltre sul giocatore il diritto di recompra a favore dell’Inter. Offerta considerata da sempre non molto idonea al valore di Bremer e nonostante l’accordo con il giocatore, il Torino non sembrava entusiasta di quanto ricevuto. Ecco quindi che una volta entrata con prepotenza la Juventus, l’affare si è chiuso, accontentando le pretese del presidente Cairo. Una perdita importante per i granata, ma un acquisto fondamentale per i bianconeri che in questo modo rimpiazzano De Ligt e Chiellini, anche se manca ancora qualche tassello per completare il reparto difensivo.

Ira social dei granata e nerazzurri

La cessione di Bremer alla Juventus, ovviamente, ha portato delle pesanti contestazioni da parte dei tifosi nerazzurri e granata.

Per quanto riguarda i tifosi del Torino, certamente non ha fatto molto piacere l’aver visto cedere alla rivale cittadina il proprio idolo. La rabbia è stata sfogata sul profilo Instagram del presidente Urbano Cairo. Basta dare uno sguardo ai commenti per capire quanto abbia fatto male: si passa dagli insulti agli inviti ad andare via dal Torino, fino ad arrivare alle clamorose minacce. I supporters erano ormai consapevoli di un addio del giocatore, ma non alla Juventus. Ovviamente anche Bremer è stato oggetto di insulti, al punto da dover bloccare la possibilità di scrivere commenti.

Ancora più dura per i tifosi dell’Inter che, dopo l’affare Dybala saltato (quando nelle settimane scorse era dato tutto per quasi ufficiale), vedono sfumare anche il difensore brasiliano. Inevitabile la rabbia che porta alla paura di perdere anche un pilastro importante come Skriniar. Al momento il PSG non è intenzionato a rilanciare e pareggiare la cifra voluta dalla società nerazzurra, ma il serbo resta ancora sul mercato. Appena saputo dell’ufficialità di Bremer alla Juventus, i supporters dell’Inter si sono recati sotto la sede del club per appendere uno striscione che lascia poco spazio all’interpretazione: “Patti chiari, amicizia lunga. Skriniar non si tocca”.