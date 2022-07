Lavori in corso in via Santa Teresa ed il posteggio taxi si sposta per due giorni. Oggi e domani sono in corso degli interventi per il posizionamento di una gru all'ingresso in via Santa Teresa. Per questo motivo lunedì e martedì alle auto bianche sarà precluso il parcheggio nel piazzale davanti all'ex ristorante Turet.

Area taxi davanti al teatro Alfieri

Per prendere un taxi sarà sufficiente attraversare la strada, fino al teatro Alfieri dove è stato creata un'area di sosta riservata.