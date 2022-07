I migliori caricabatterie portatili: come sceglierli?

Diciamoci la verità: avere uno dei migliori caricabatterie portatili è la soluzione ideale per ogni evenienza, soprattutto per chi viaggia spesso e si ritrova sempre ad avere il telefono scarico.

Questi piccoli dispositivi sono infatti in grado di alimentare qualsiasi cosa, dagli smartphone ai tablet, fino ai computer portatili e alle console di gioco. Tuttavia, sono destinati principalmente ai dispositivi multimediali e di comunicazione.

Di conseguenza, è bene cercare di utilizzarli prettamente con smartphone e tablet, in modo da mantenerli sempre efficienti e farli durare a lungo nel tempo. Ma il vero problema è uno: come si fa a scegliere il miglior caricabatterie portatile? Quali sono gli aspetti da tenere in considerazione?

Vediamolo subito!

Elementi da tenere in considerazione per scegliere un caricabatterie portatile

Scegliere un caricabatterie portatile implica la valutazione di alcuni fattori importanti che, al momento della scelta, possono fare la differenza. D’altronde, non avrebbe molto senso scegliere alla cieca per poi non rimanere soddisfatti del prodotto acquistato.

Vediamo quindi quali sono i criteri più importanti da analizzare per scegliere il miglior powerbank per le proprie esigenze.

Capacità

La capacità è il punto più importante di un powerbank, in quanto consente di individuare il numero di ricariche effettuabili su ogni dispositivo. Questa viene misurata in milliamperora (mAh), e va considerata in base alla capacità della batteria del device da ricaricare.

Se avete un cellulare da 6000 mAh, per esempio, non sarebbe comodo avere un powerbank di soli 5.000 mAh, in quanto riuscireste a malapena ad effettuare una ricarica. Fortunatamente, però, i caricabatterie portatili sono disponibili in vari modelli che vanno da appena 3000 mAh a ben oltre 20.000 mAh.

Considerato il progresso tecnologico degli smartphone di ultima generazione, un consiglio può essere quello di orientarsi verso powerbank con almeno 10.000 mAh in modo da non avere problemi di ricarica e poterne effettuare più di una di fila.

Con uno da 20.000 mAh, per esempio, sono stimate circa 5 ricariche per uno smartphone di fascia medio-alta.

Dimensioni e peso

Non sarebbe molto funzionale avere un caricabatterie portatile potente se quest’ultimo poi non è facile da riporre in borsa o in una piccola tracolla. Di conseguenza, è bene prendere in considerazione sia il peso che le dimensioni del dispositivo, così da non avere un prodotto troppo ingombrante da riporre.

Ovviamente, le dimensioni possono influire sulla capacità, in quanto è molto difficile trovare un modello da 20.000 mAh super compatto, ma ci sono alternative che fanno leggermente rinunciare alla capacità in cambio di design ultra sottili.

Questi, spesso, hanno capacità da 15.000 mAh e possono essere riposti facilmente in una tasca.

Design estetico

Insieme alle dimensioni, dovrete necessariamente considerare il design del prodotto, in quanto alcune forme particolarmente carine potrebbero rivelarsi scomode quando è il momento di portare il caricabatterie portatile con sé in viaggio.

Quindi, evitate di prendere modelli troppo stravaganti, in quanto una forma ambigua potrebbe lasciarvi insoddisfatti. I migliori powerbank sono sicuramente quelli quadrati o rettangolari, che ricordano appunto le forme di uno smartphone.

Quali sono i migliori caricabatterie portatili?

Per individuare i migliori caricabatterie portatili ci siamo affidati a ilprodottomigliore.it, un comparatore di prezzi in grado di mostrare i prodotti più gettonati di una determinata categoria. Le liste sono sempre aggiornate, quindi si ha la certezza di trovare prodotti di qualità e di tendenza.

Diamo uno sguardo ai 3 modelli migliori.

1. Powerbank Krisdonia 64000mAh PD – Il migliore per smartphone e computer

Abbiamo detto che la capacità è cruciale per un caricabatterie portatile, e quale soluzione migliore di un powerbank da ben 64.000 mAh come il Krisdonia? Si tratta di un modello pensato principalmente per computer e PC portatili, ma è anche in grado di lavorare con smartphone e tablet.

Con questo prodotto, anche se decisamente più costoso di un classico caricabatterie portatile, si può collegare un computer e caricarlo senza problemi, senza doversi preoccupare dell’energia residua. Difatti, dopo una carica con un Dell XPS 13, per esempio, si stima un calo dell’energia del powerbank di appena il 35%, consentendo quindi 3 ricariche complete senza problemi.

Ciò risulta ideale nel caso in cui si dimentica il caricabatterie originale del computer mentre si è in viaggio.

2. QTshine 36800mAh – Ottimo rapporto qualità prezzo

Chi vuole assicurarsi una grande capacità ad un buon prezzo non può non optare per il QTshine, un caricabatterie portatile compatto ma dalla grande efficienza. La capacità raggiunge la bellezza di 36.800 mAh, quindi si può caricare uno smartphone più volte di fila senza problemi.

Ci sono tre uscite tra cui quelle di tipo C, ed è possibile caricare fino a 3 cellulari contemporaneamente. Per quanto riguarda la compatibilità, invece, possono essere collegati sia dispositivi Android come Samsung e Huawei, sia dispositivi Apple come iPhone 11, 12 e 13, per una versatilità eccellente.

Per quanto riguarda le dimensioni, il design è invece abbastanza compatto, quindi può essere riposto in tasca come un normalissimo cellulare.

3. Powerbank INIU – Il più economico

Il powerbank INIU, oltre ad essere economico, si distingue per essere comparabile a modelli di fascia più alta, a partire dalla sua capacità di 10.000 mAh ottima per smartphone di base. Si possono infatti effettuare 2-3 ricariche senza problemi, sfruttando il cavo USB C incluso nell’acquisto.

È anche compresa una comodissima custodia da viaggi per riporlo senza danneggiarlo, con tanto di supporto tecnico per 3 anni direttamente con l’azienda. Parliamo di un dispositivo abbastanza compatibile, in quanto funziona non solo con smartphone e tablet, ma anche con prodotti più piccoli come airpods e cuffie wireless.

Insomma, con una spesa irrisoria è possibile portarsi a casa un prodotto non solo di qualità, ma che durerà a lungo nel tempo.

Conclusioni

Abbiamo visto come affidandosi a siti del calibro de ilprodottomigliore.it è possibile scegliere in men che non si dica ottimi prodotti da siti affidabili come Amazon. La differenza è che invece di cercare per ore e ore paragonando migliaia di prodotti simili tra loro, si ha già una scrematura iniziale che consente di vedere solamente i modelli più gettonati.

Oltre a risparmiare tempo, quindi, si ha anche la garanzia di comprare dispositivi efficienti al prezzo più conveniente sul mercato.