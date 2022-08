Rubano la bicicletta al consigliere affetto da paralisi spastica, Catanzaro (Pd): "Mi permette di spostarmi a Torino"

Ci sono furti che fanno doppiamente male, come quello che ha subito il consigliere comunale del Pd Torino Angelo Catanzaro. Classe 1983, fin dalla nascita è affetto da paralisi spastica: i suoi genitori nel 1992 si erano trasferiti nel capoluogo per curare la sua disabilità. Un tema che Catanzaro ha portato avanti in questi anni, prima in ambito sociale, poi sindacale e ora sui banchi della Sala Rossa.

Furto in via Massena

Questa notte ignoti sono entrati nel palazzo dove abita, in via Massena (zona stazione Porta Nuova) e gli hanno rubato il triciclo. "Una bici - spiega Catanzaro, che ha lanciato via Facebook un appello per ritrovarla - che mi permette di spostarmi liberamente in città. Vi chiedo di aiutarmi, condividendo questo post in modo da poterla recuperare". Catanzaro chiede poi a chi la vedesse di scrivergli al 3899988939.

"La bici - chiarisce, per aiutare nel riconoscimento - ha inoltre dei pedali da cyclette neri che mi permettevano di utilizzarla".