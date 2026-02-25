Balon, maxi sequestro della Polizia Locale: 66 capi contraffatti abbandonati in strada

Nuovo intervento contro la vendita di merce contraffatta al Balon. Sabato 21 febbraio, intorno a mezzogiorno, gli agenti del Reparto Operativo Speciale della Polizia Locale di Torino hanno sequestrato 66 tra capi di abbigliamento e accessori falsificati.

L’operazione è scattata dopo una segnalazione arrivata alla centrale operativa da parte di alcuni cittadini, che hanno indicato la presenza di venditori intenti a proporre capi griffati contraffatti in via Mameli, angolo piazza della Repubblica, a pochi passi dal mercato del Balon, da sempre molto frequentato da torinesi e turisti.

Venditori in fuga

La chiamata alle forze dell’ordine avrebbe insospettito i venditori, che si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle pattuglie. Sul posto gli agenti hanno trovato soltanto la merce, abbandonata al suolo, e hanno proceduto al sequestro.

Nel dettaglio sono stati recuperati: 17 paia di pantaloni, 23 felpe, 10 giubbotti, 13 cinture, un paio di scarpe, un borsello e un portafogli. Tutti articoli riportavano marchi che imitavano noti brand della moda.

Controlli costanti

L’attività rientra nei controlli mirati contro il fenomeno della contraffazione sulle aree mercatali cittadine. La Polizia Locale è impegnata sia con interventi su segnalazione sia con operazioni programmate.

Nel solo 2025 sono stati 399 i sequestri effettuati nell’ambito del contrasto alla vendita di merce falsa.