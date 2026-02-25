Finestrino infranto e abitacolo a soqquadro: “Portate via quell’auto abbandonata”

Un’auto con il vetro laterale infranto, i sedili in disordine e l’impressione che sia ferma da tempo. È la segnalazione arrivata da una residente di Barriera di Milano, Claudia Bianca Gazzaniga, che denuncia l’episodio avvenuto in via Maddalene, nel territorio della Circoscrizione 6.

Secondo quanto riferito, il veicolo presentava evidenti segni di effrazione, facendo ipotizzare un possibile tentativo di scasso notturno. L’auto, con un finestrino rotto e l’abitacolo in disordine, sarebbe rimasta parcheggiata in strada senza che nessuno intervenisse per giorni.

“Siamo messi così”, commenta amareggiata la residente, sottolineando il senso di insicurezza percepito nel quartiere. Non è la prima volta che in zona si registrano episodi simili: danneggiamenti ai veicoli in sosta e segni di tentativi di furto alimentano, di fatto, il malcontento tra i cittadini.