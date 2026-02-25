Fermato mentre tenta di rubare una vettura, morde agente della Polizia locale

Una pattuglia della Polizia Locale lo ha sorpreso mentre armeggiava per rubare un’auto in Barriera di Milano. Così ha opposto resistenza, mordendo anche ad una mano l’agente che cercava di fermarlo. Protagonista della vicenda un 23enne di origine brasiliana che è stato denunciato per i reati di rapina (art. 628 cp), resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 cp) e lesioni (art 582 cp).

I fatti successi domenica in Barriera

È successo nella serata di domenica 22 febbraio. Gli agenti, che stavano pattugliando la zona, in forza di una maggiore presenza sul territorio anche a seguito delle segnalazioni dei cittadini, hanno visto un ragazzo in atteggiamenti sospetti. Era accovacciato di fianco alla portiera di una Fiat 500 parcheggiata a bordo strada. Così lo hanno raggiunto, proprio mentre era riuscito a salire a bordo dell’utilitaria. Il giovane ha subito opposto resistenza, sferrando calci e pugni e mordendo anche uno degli agenti al polso e alla mano sinistra.

Prognosi di diversi giorni per l'agente

Sul luogo è giunta una seconda pattuglia in supporto e il 23enne è stato fermato e portato al Comando di via Bologna dove è stata arrestato. Non era neppure il primo tentativo: gli agenti hanno accertato che poco prima aveva già forzato un’altra utilitaria nelle vicinanze.

L’agente ferito ha dovuto fare ricorso alle cure ospedaliere, con una prognosi di diversi giorni.