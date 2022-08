Venaria, da oggi riapre l'hub vaccinale presso il Polo Sanitario di via don Sapino

"Esprimo soddisfazione per questa iniziativa poichè la riapertura dell'Hub vaccinale consentirà ai nostri concittadini di non doversi recare a Rivoli o Collegno - dice il sindaco di Venaria, Fabio Giulivi -. Altro aspetto importante è la non riduzione di altri servizi sanitari a partire dal Punto di Primo Intervento come avvenuto in passato. Uno sforzo importante da parte di AslTo3 che apprezziamo come Città di Venaria Reale. In alternativa ricordiamo che è possibile vaccinarsi anche nelle farmacie aderenti alla campagna".