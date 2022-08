Se abbiamo bisogno di qualcuno che vada a togliere una ostruzione all’interno di un canale di scolo, di una tubatura casalinga, di una fognatura statica come potrebbe essere un pozzo nero o una fossa biologica possiamo richiedere un intervento autospurgo tempestivo ad una ditta specializzata.

Una ditta di autospurghi è un’azienda privata che è iscritta all’albo dei gestori ambientali e dunque è deputata, dagli organismi competenti, ad operare in determinati ambiti che richiedono delle conoscenze specifiche, dei professionisti di un certo tipo, così come delle strumentazioni idonee.

Uno dei mezzi principali che viene utilizzato da una ditta di autospurghi è appunto l’automezzo che porta il nome stesso di autospurghi, che è costituito da delle cisterne a compartimenti stagni che possono contenere qualunque tipo di liquido senza farlo fuoriuscire e disperdere nell’ambiente.

Naturalmente la maggior parte delle volte si tratta di liquidi provenienti dai condotti fognari, in questo caso si può distinguere tra la fognatura principale della città e le fogne statiche.

I condotti fognari principali, dopo tanti chilometri, portano i liquami e dea che riflette al depuratore che di solito è fuori dal centro cittadino. Di solito non c’è bisogno di aiuto esterno o meccanico per questo tipo di spostamenti, in quanto le fognature sono costruite in pendenza e dunque è il movimento stesso dell’acqua che porta i liquami dagli scarichi domestici al depuratore, senza dover fare niente di particolare.

Tutto questo funziona fino a che non si verifica un’ostruzione e allora abbiamo bisogno di chiamare l’autospurghi.

Le ostruzioni delle fognature

È facile che si verificano delle ostruzioni quando le acque reflue non scorrono più come dovrebbero, d’altra parte la parte più liquida e facile che scorra, ma c’è una parte più solida che potrebbe andare a stagnare e a depositarsi o ad incollarsi alle pareti delle condutture. A questo punto potrebbero andare a seccarsi e dunque a creare una sorta di chiusura del condotto, che comincerà a non far passare più nemmeno la parte di quella dei liquami. È per questo che gli scarichi domestici, ad esempio, cominciano a rallentare la loro efficacia, perché l’acqua non scorre più come deve, e ma mano che generiamo pressione più possiamo andare a creare un problema, perché a questa costruzione solida spingerà sulle pareti delle condotte andando a lesionarle se non facciamo qualcosa in tempo.

Quando si cominciano a generare dei cattivi odori è perché l’acqua non scorre più come deve e bisogna verificare la situazione chiamando la ditta di autospurghi che può sopraggiungere facendo una verifica della situazione. Ad esempio, andrà a svuotare la porzione di fognatura, portando i liquami all’interno delle cisterne a compartimenti stagni e conducendole direttamente al depuratore su strada.

Ma, dopo inserire all’interno delle condutture delle telecamere per fare delle videoispezioni, per vedere che cosa sta succedendo all’interno, se c’è un’ostruzione, se c’è una lesione da cui stanno uscendo i liquami all’esterno. A seconda della risposta si useranno le strategie apposite per poter risolvere il problema che è stato diagnosticato sulla base dei risultati della videoispezione.