Beach Club: la top 5 della Liguria

Il periodo estivo sta entrando nel vivo e una delle regioni più frequentate dal turismo è senza dubbio la Liguria. In questa sezione vogliamo mettere in risalto i 5 migliori ed esclusivi Beach Club della regione con una nostra personale classifica.

1. Boca Beach Sanremo

Prima piazza per il Boca Beach, situato nella provincia di Imperia. Questo esclusivo Beach Club si trova a Sanremo e offre ai suoi clienti ogni tipo di servizio con un comfort totale. Il ristorante è aperto a pranzo a cena e offre un menù sempre ricco e rinnovato a base di pesce e cucina mediterranea. La cantina mette a disposizione la possibilità di assaporare varie etichette da tutti i palati. La spiaggia è provvista di lettini, letti a baldacchino, dove sarà possibile ordinare cibo o bevande. Da contorno i grandi eventi a ritmo di musica in varie fasce orarie durante la settimana e i week-end.

2. Balzi Rossi Ventimiglia

Spostandoci verso il confine con la Francia, troviamo un Beach Club esclusivo. A Ventimiglia troviamo la splendida spiaggetta dei Balzi Rossi, immersa nel mare cristallino della Mar Ligure e le classiche rocce rosse. Il ristorante della spiaggia fa servizio a pranzo e cena da maggio a settembre, dove alla sera è possibile assistere a spettacoli dal vivo.

3. Baba Beach Alassio

In terza posizione abbiamo voluto inserire il Baba Beach di Alassio. La spiaggia è divisa in varie zone, con zone composte da lettini e ombrelloni, fino alla grande terrazza che regala la vista sulla caratteristica Isola Gallinara. Il rispirante apre a pranzo alle ore 12, proponendo una cucina a base dei prodotti tipici. Eventi serali immancabili durante la settimana e i week-end. La spiaggia propone anche la “dog friendly”, area riservata ai cani.

4. Turtle Beach Andora

Restando in provincia di Savona ci imbattiamo in un altro esclusivo Beach Club. Ci riferiamo al Turtle Beach, situato sul lungomare di Andora. Spiaggetta per pochi intimi e senza il troppo caos della stagione estiva, propone ai suoi clienti non solo ombrellone, lettini, letto a baldacchino ma anche una zona privé che comprende una doccia idromassaggio. Lo stabilimento propone vari comfort, tra cui la raffinata ristorazione, dove spicca la varietà di sushi. Numerosi anche gli eventi sulla spiaggia, con aperitivi accompagnati fino a tarda notte dalla musica.

5. Ten Beach Santa Margherita Ligure

Chiude la nostra Top 5 dei migliori Beach Club della Liguria, lo stabilimento Ten Beach di Santa Margherita Ligure. La spiaggia è provvista di 27 posti gazebo che comprendono due lettini con materassino, tavolino con due poltroncine per godersi un totale relax giornaliero. Dal giovedì alla domenica (fascia oraria 18-22) il ristorante Oasi al mare propone ai suoi clienti anche il format “Sunset Show – Cocktails and Drink!”.