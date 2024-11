Dal calcio al basket, un terzo dei torinesi fa sport. La Città traccia le linee per il futuro della pratica

A Torino sono 322mila le persone che praticano sport . Oltre un terzo della popolazione - in modo assiduo o saltuario - frequenta una piscina, un campo da calcio, tennis, pratica yoga o basket negli oltre mille spazi, tra impianti tradizionali (877) e aree outdoor urbane (157). Sono poi più di 1200 le società sportive, con circa 60mila tesserati.

Lo Sport Plan

Numeri forniti questa mattina nella cupola trasparente allestita in piazza Castello per le Nitto ATP Finals, dove è stato presentato lo Sport Plan: un documento di quasi 90 pagine che punta a tracciare le linee strategiche per il futuro della pratica sportiva cittadina.