Farmacie online autorizzate: come riconoscerle

Le farmacie online autorizzate sono sempre più una realtà diffusa e conveniente. Consentono infatti di acquistare prodotti per la cura della persona e medicinali a prezzi molto convenienti e con un solo click.

Come riconoscere le farmacie online autorizzate

In Italia dal luglio 2015 le farmacie hanno la possibilità di vendere farmaci online. Per scoprire se una farmacia online è stata autorizzata dal ministero della salute alla vendita di prodotti online è fondamentale controllare la presenza sul sito di un bollino. Si tratta del Logo Identificativo Nazionale. Basta farci click sopra per arrivare direttamente al sito del ministero, verificando poi che il venditore online sia nell’elenco di tutti quelli autorizzati. Chi non riesce a trovare subito il bollino potrà cercare poi la farmacia nell’elenco ufficiale fornito dal ministero.

Un’altra fondamentale regola riguardante le farmacie online è che non è possibile aprirne in alcun modo una se non si possiede già un altro negozio fisico. Ciò significa che gli e-commerce di farmaci, anche se garantiscono una consegna in tutta Italia, presentano comunque delle sedi fisiche.

Quali farmaci si possono vendere online

La normativa stabilisce che i farmaci che si possono vendere e acquistare online sono esclusivamente quelli per cui non serve una ricetta medica. Sono i cosiddetti SOP, ossia “farmaci senza l’obbligo di prescrizione”. In questa categoria si possono trovare i farmaci da banco denominanti OTC, ossia “over the counter” in inglese.

Fra i farmaci che si possono vendere nelle farmacie online troviamo i parafarmaci, ossia prodotti che non sono stati registrati presso il ministero della salute come dei medicinali. Ad esempio gli omeopatici oppure gli integratori. Spesso in questi store online vengono inoltre venduti prodotti per la bellezza e la cura personale, oltre a prodotti particolari per i propri animali, con tante offerte, pacchetti e promo particolari da cogliere al volo.

Le regole europee per le farmacie online

La normativa europea non è tutta uguale e varia da paese a paese. Nella maggioranza degli stati europei le farmacie hanno la possibilità di vendere i medicinali esclusivamente da banco. Vi sono però delle eccezioni. Nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Svezia, in Lituania, a Malta, in Estonia e in Finlandia la vendita dei farmaci online è consentita con l’obbligo di prescrizione. In questi casi è essenziale mostrare prima dell’acquisto la prescrizione ricevuta. Un sistema molto apprezzato, tanto che in Germania è già in atto un piano per poter passare totalmente dalle prescrizioni di tipo cartaceo a quelle digitali.

Farmacie online autorizzate, come trovare le migliori

Come trovare le migliori farmacie online con un buon servizio, alta qualità e ottimi prezzi? La farmacia online Farmacia Uno è fra le migliori per acquistare farmaci online.

Nasce nel 2014 con l’importante obiettivo di diventare la Farmacia OnLine di riferimento sul territorio Nazionale. Vanta un efficace canale sia per quanto riguarda la consulenza che la possibilità di andare incontro alle esigenze del consumatore. Il catalogo infatti comprende più di 90 mila referenze dei migliori brand nel campo farmaceutico.

Chi si rivolge a questa farmacia online ha senza dubbio la certezza di ottenere un risparmio reale oltre al miglior servizio. Gli sconti infatti arrivano sino al 75%, mentre le spedizioni avvengono entro 24/48 ore con la sicurezza di un servizio che sarà eccellente e ottimale. I canali social e i customer care inoltre permettono di avere un filo diretto con i clienti e di garantire la possibilità di raggiungere i professionisti e gli esperti in qualsiasi momento, per scogliere ogni dubbio e avere un valido consulente al proprio fianco.