A Bardonecchia si respira aria di Genova: martedì al Palazzo delle Feste c'è "Animesalve"

Martedì 16 agosto al Palazzo delle Feste di Bardonecchia è di scena un tributo a Fabrizio De Andrè. L’Accademia dei Folli da vent’anni produce spettacoli teatral-musicali che indagano l’universo poetico e musicale dell’artista genovese. Animesalve, in programma alle ore 21, è un nuovo concerto-spettacolo in cui gli arrangiamenti originali, cuciti sulle canzoni di Faber, tessono una trama finissima in mirabile equilibrio tra il racconto popolare e la poesia.