Lavori in corso nella scuola, seggio spostato in Barriera. Il Comune rassicura: "Garantito a tutti diritto di voto"

Il Comune rassicura i residenti di Barriera di Milano, in vista delle Regionali. In via Santhià 76, sede del plesso scolastico Norberto Bobbio e storico seggio elettorale di Torino nord, sono in corso i lavori di ristrutturazione. Quattromila elettorali dovranno spostarsi per l'appuntamento elettorale dell'8 e 9 giugno.