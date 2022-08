Rivoli, il manto stradale davanti al pronto soccorso cade a pezzi: "Situazione insostenibile"

Non si placa la polemica circa le condizioni del manto stradale davanti all'ingresso del pronto soccorso di Rivoli. Una strada percorsa dalle ambulanze e segnalata più volte da parte degli equipaggi dei mezzi del 118, impegnati nei soccorsi di urgenza. "La situazione é diventata insostenibile" dichiara il dottor Daniele Scomersich , dirigente provinciale Nursind ed infermiere.

"Si tratta di fare manutenzione su circa 150 metri di strada, assurdo che non sia fatta adeguatamente se non applicando delle toppe che saltano alla prima pioggia! Chiediamo che siano prese soluzioni immediate riguardanti la manutenzione del manto stradale. Da anni l'accesso ai mezzi risulta essere un percorso ad ostacoli tra avvallamenti e buche nell'asfalto, situazione venutasi ad aggravare ulteriormente con le forti precipitazioni di questa notte" prosegue.