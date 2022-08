Il Comune di Ivrea avvia i cantieri di lavoro over 58

L’Amministrazione di Ivrea ha voluto fortemente ripetere l’esperienza positiva dei “cantieri lavoro over 58”, copartecipando al bando della Regione Piemonte che attraverso un contributo, impiegherà persone disoccupate con almeno 58 anni di età, prive di ammortizzatori sociali e con ridotte possibilità di reinserimento nel mercato del lavoro, in cantieri di lavoro temporaneo e straordinario. Grazie a tale iniziativa, i beneficiari potranno conseguire i requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

I tre progetti sui quali l’Amministrazione ha puntato e finanziati dalla Regione Piemonte avranno durata di un anno e sono i seguenti: Cantiere di lavoro per la manutenzione ambientale e urbana della Città di Ivrea (3 persone, 20 ore settimanali); Cantiere di lavoro per il riordino straordinario e urgente dell’archivio storico della Città di Ivrea, 1 persona, 20 ore settimanali); Cantiere di lavoro per il supporto alla valorizzazione online delle collezioni e delle mostre in corso al museo civico “P. A. Garda” di Ivrea (1 persona, 20 ore settimanali).

L’Assessore allo Sviluppo Economico e Lavoro Elisabetta Piccoli ha rilevato che nel bilancio di previsione 2022-2025, nonostante le risorse ridotte, si è voluto inserire la copartecipazione alle spese dei cantieri con la speranza di poter nuovamente attivare i 3 importanti cantieri lavoro, Così è stato e alla Città di Ivrea è stato riconosciuto il contributo da parte della Regione Piemonte con un importante risultato che ha una duplice valenza: da un lato dare l’opportunità ad alcune persone di reinserirsi nel mondo del lavoro in un momento particolarmente delicato e, dall’altra, la possibilità di incrementare il personale, in alcuni ambiti strategici dell’Ente. L’opportunità è rivolta a residenti nel Comune di Ivrea in possesso degli ulteriori requisiti indicati nei singoli avvisi.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate:

protocollo@pec.comune.ivrea.to.it via PEC all’indirizzo:entro le ore 23.59 di (in questo caso si ricorda che il mittente dovrà inviare il messaggio da una casella di posta certificata).

consegna a mano esclusivamente il giorno lunedì 19 settembre dalle 8.30 alle 12.30 presso l’URP - Ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Ivrea (Via Cavour angolo Via Piave - pian terreno)

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito del Comune di Ivrea www.comune.ivrea.to.it oppure scrivere una mail all’indirizzo: finanze@comune.ivrea.to.it