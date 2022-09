Mastroeni, la “consigliera giramondo” sceglie la Lega: “La ricetta di Salvini per rilanciare Torino”

Ha trovato la propria “casa” politica Caterina Mastroeni, consigliera della Circoscrizione 5, soprannominata da alcuni colleghi come la “consigliera giramondo”. La Lega, partito in cui Mastroeni è entrata proprio questa mattina, è infatti la quarta forza politica scelta in poco più di tre mesi.

Da Torino Bellissima alla Lega (passando per gruppo misto e FI)

Un viaggio durato tutta l’estate e vissuto interamente all’interno della coalizione del centrodestra, iniziato con Torino Bellissima, proseguito da giugno nel gruppo misto a seguito della diaspora dal partito di Paolo Damilano, con una tappa in Forza Italia (luglio), per poi arrivare alla Lega il primo di settembre.

"Questo è sempre stato il mio partito"

Mastroeni, 32 voti ottenuti alle elezioni amministrative nell’ottobre del 2021, ha quindi scelto il partito di Matteo Salvini per proseguire il proprio percorso all’interno della Circoscrizione 5: “Ho lasciato Torino Bellissima perché Damilano ha preso la sua strada, lontano dal centrodestra. Presa dalla fretta ho scelto Forza Italia, ma ho sbagliato”.

“La mia idea era andare nella Lega, è sempre stato il mio partito. Qui ho trovato correttezza, serietà e un programma adatto per il rilancio di Torino” ha spiegato.

Mastroeni, peraltro, risulta candidata come supplente con Noi Moderati alle elezioni del 25 settembre. In caso di elezione, seppur improbabile, la consigliera di Circoscrizione ha affermato di esser pronta a rinunciare, dopo aver sposato la causa della Lega.

Ricca e Maccanti: "Una squadra che si allarga"

“E’ una Circoscrizione difficile ma stiamo facendo molto bene” ha affermato entusiasta Fabrizio Ricca. Il coordinatore cittadino ha poi proseguito: “Caterina non è la prima e non sarà l’ultima, perché il credo di Salvini sta convincendo i torinesi”. Sulla sua stessa linea Elena Maccanti, che abbracciando la neo arrivata ha detto: “La squadra della Lega si allarga”.

Veleni e ironia da parte degli altri consiglieri

Di certo l’ennesimo trasferimento non è stato apprezzato da tutti i colleghi consiglieri, anzi. “Auguriamo alla consigliera Mastroeni di trovare finalmente la sua giusta collocazione politica” afferma sibillino Antonio Cuzzilla (Udc - Forza Italia). Il vice presidente della 5, prosegue: “Purtroppo siamo consapevoli della grande carenza di organico che affligge le Circoscrizioni: non possiamo impegnare gli uffici a protocollare atti o cambi di partito continui. In questo caso sono ben 4 in poco più di tre mesi”.

“Dobbiamo dedicare le risorse per dare risposte ai cittadini, impegnarci per il territorio con atti concreti, non con passerelle elettorali” ha concluso Cuzzilla.