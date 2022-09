Torino Bellissima perde un altro pezzo, il vicecapogruppo Iannò lascia e attacca Damilano: "Manca visione"

"Difformità di azione e visione"

"Manca visione"

E Iannò punta duramente il dito contro Damilano: "Manca purtroppo all’interno della lista civica una visione strategica di cosa si voglia far diventare la città e senza progetti strutturali, non si percepisce quali azioni e quali direzioni si vogliano intraprendere" . "Fare politica significa condividere ogni singola azione, per arrivare a una decisione comune. Finalità che purtroppo all’interno di questo contenitore sono venute a mancare e ho deciso di cambiare il mio percorso politico" conclude il consigliere.

Rimangono in tre con Damilano

Per Paolo Damilano, quindi, si annunciano problemi. Iannò, tra i consiglieri comunali di Torino Bellissima, era sicuramente uno dei più attivi. Nel gruppo restano dunque 'l'imprenditore della notte' Pierlucio Firrao, l'ex primario di Cardiochirurgia infantile del Regina Margherita Pier Abruzzese e la cugina Silvia Damilano.

Il saluto di Torino Bellissima

"Oggi per noi è un giorno triste. Lascia il nostro gruppo un amico, una persona per bene e un buon amministratore", è stato il messaggio di saluto di Torino Bellissima. "Da tutti noi i migliori auguri a Pino Iannò per il prosieguo del suo impegno. Siamo certi che la nostra amicizia non verrà meno e non sarà in alcun modo turbata da differenti scelte politiche".