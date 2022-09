Omicidio dell'impresario edile, fermato un 30enne di Mathi dopo un lungo interrogatorio

E' stato sequestrato un fucile, ma soprattutto è stato fermato - dopo un lungo interrogatorio - un uomo di 30 anni residente a Mathi, nel Canavese. Svolta nelle indagini dopo l'omicidio di Fatmir Ara, impresario edile trovato cadavere a San Carlo Canavese nella giornata di sabato.



I carabinieri hanno sentito il sospettato lunedì per 12 ore, prima dell'interrogatorio con il Pm di Ivrea Elena Parato. L'uomo ha modificato la propria versione più volte, anche a fronte delle puntuali contestazioni degli inquirenti, fino a confessare l'omicidio, fornendo precise indicazioni per il recupero del telefono della vittima, gettato a molta distanza dal luogo dell’omicidio, dei guanti utilizzati per commettere il delitto e dell’arma impiegata, regolarmente detenuta e trovato l'arma, dopo che l'esame del medico legale aveva confermato la morte avvenuta a seguito di tre colpi di fucile.

I carabinieri nel corso delle indagini hanno raccolto tutti i transiti dei veicoli registrati dai varchi dei comuni limitrofi al luogo dell’omicidio, hanno acquisito centinaia di ore di filmati ripresi dalle telecamere pubbliche e private, escusso decine di persone. Proseguono le indagini per chiarire ulteriori aspetti della vicenda e se il sospettato abbia agito da solo o in compagnia di alcuni complici.

Si attende, nei prossimi giorni, l’udienza di convalida del fermo.