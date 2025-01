Incidente mortale ieri pomeriggio a Caselette. Un’auto, con a bordo un 83enne, è finita nel canale di scolo di via Val della Torre. L'uomo, residente in zona, probabilmente è stato colto da un malore e per questo ha perso il controllo del mezzo.

Sul posto i carabinieri di Alpignano e gli operatori del 118, i quali non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'anziano.