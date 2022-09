Come trovare la casa perfetta da ristrutturare e rivendere

Il mercato immobiliare negli ultimi anni si è arricchito di nuove modalità commerciali particolarmente allettanti e remunerative per chi ha dei fondi da investire. Una di queste è rappresentata dall’house flipping che nella sostanza funziona in questo modo: si acquista una casa con potenzialità elevate a basso prezzo con l’intenzione di rimetterla in sesto e rivenderla. Una trafila che sembra semplice e lineare, ma che in realtà presenta più di un’insidia per qualsiasi investitore, anche quelli più scafati. Il primo step da compiere è quello del reperimento della casa giusta per le finalità da raggiungere: compito non agevole e che richiede una preparazione elevata su quelli che sono i trend e sui prezzi attuali del mercato immobiliare, e tanta, tanta pazienza. Vediamo alcuni aspetti da considerare per trovare l’immobile giusto da ristrutturare e rivendere.

Rivolgersi a un’agenzia immobiliare

Investire nel mattone non è mai una scelta sbagliata perché in linea di massima si tratta di beni che raramente perderanno il proprio valore. In questo caso però, la casa da acquistare dovrà avere almeno questi due requisiti essenziali: costo basso e potenzialità legate alla zona in cui si trova. Per far scendere il prezzo occorrerà ovviamente, o trovare un’occasione imperdibile, o scendere a compromessi. La strada della ricerca per conto proprio è sicuramente praticabile e può svilupparsi attraverso i canali telematici o scandagliando personalmente l’area prescelta, per vedere se ci sia qualche proprietario che sta cercando timidamente di liberarsi dalla propria casa. Il modo più efficace per trovare degli affari resta quello di rivolgersi a un'agenzia immobiliare come Rockagent, attiva localmente e online da anni e con una conoscenza approfondita delle caratteristiche del territorio e delle tendenze a livello immobiliare. Chi si vuole liberare di una proprietà immobiliare solitamente fa valutare casa prima della vendita da un professionista per evitare di proporla a un prezzo non adeguato, e questo tipo di conoscenze non può che giocare a favore di chi è alla ricerca di affari a prezzi contenuti. Il costo di eventuali commissioni verrà sicuramente superato dal risparmio garantito dall’intermediazione e dal risparmio in termini di tempo.

Mercato di riferimento

Scegliere la zona in cui effettuare le ricerche non è per nulla semplice e può rappresentare un aspetto fondamentale per massimizzare i guadagni. Trovare un immobile che costa poco ma all’interno di un contesto spento e senza prospettive - come purtroppo tantissime piccole realtà distanti dai nostri centri cittadini più importanti - non offrirà particolari margini in termini di guadagno. Per riuscire a captare segnali di ripresa e di promozione del territorio da parte dell’amministrazione pubblica occorrerà documentarsi. La strada più in discesa è quella di andare sul sicuro e optare per un contesto già rodato e ben avviato, conosciuto per le sue potenzialità a livello di edilizia residenziale o turistica. Nel caso in cui ci si orienti per una casa da usare per finalità abitative classiche, un di più sarà rappresentato dalla presenza di servizi essenziali, scuole, ristoranti e un buon sistema di mobilità locale.

Aste giudiziarie

Un’altra via da percorrere per trovare una casa a basso costo è quella delle aste giudiziarie che hanno ad oggetto immobili che devono essere liquidati per far fronte solitamente a insolvenze del precedente proprietario. Esistono dei portali dedicati che permettono di trovare qualsiasi tipo di asta presente in una determinata zona, corredata dai requisiti di accesso e da tutte le altre informazioni che possono aiutare a comprendere se vale la pena partecipare. Per farsi un’idea sul funzionamento di queste vendite si può assistere liberamente senza alcun tipo di vincolo. Nel caso invece di volesse prender parte attivamente all’asta bisognerà presentare una domanda apposita, allegando a titolo di cauzione un assegno che ricopra almeno un decimo della somma proposta.