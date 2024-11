L'ex staffetta partigiana e l'arzilla nonnina: Moncalieri in festa per le sue due centenarie

Ha ragione il sindaco Paolo Montagna, dicendolo tra il serie e il faceto: "A Moncalieri c’è aria buona". Deve essere per forza così, se nel giro di pochissimi giorni la Città del Proclama ha festeggiato due compleanni centenari.

L'ex staffetta partigiana e l'arzilla nonnina: potrebbe essere il titolo di un film, invece non è finzione cinematografica, ma la bella storia che vede per protagonista Emilia e Maria, 100 anni la prima e addirittura 103 la seconda.

I 100 anni di Emilia

Per andarle a salutare e fare loro gli auguri si è mosso il primo cittadino, che nel raccontare quanto vissuto usa parole cariche di emozione: "Arrivo e lei mi aspetta nel suo salotto fiorito. È in piedi, fiera, nonostante il femore affaticato. Mi colpiscono gli occhi di Emilia, di un azzurro che non invecchia. E le parole che sceglie per raccontarmi di una storia pazzesca", dice Montagna nel dire come è stato il pomeriggio.