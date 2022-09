Le cinque regole per la sicurezza della terapia suggerite dall'Asl To3

Cinque regole per la sicurezza della terapia, Guida per l’uso sicuro dei farmaci in un poster e un video: in occasione della Giornata Mondiale per la Sicurezza dei Pazienti, che dal 2019 si celebra ogni anno il 17 settembre, l’Asl To3 riprende l’iniziativa dell’Organizzazione Mondiale della Salute diffondendo con un poster e un video il messaggio 2022, quest’anno dedicato alla sicurezza della terapia farmacologica.

Procedure terapeutiche non sicure ed errori in terapia sono una delle principali cause di lesioni e danni evitabili ai pazienti nei sistemi sanitari di tutto il mondo. Si stima che i danni da farmaci rappresentino il 50% del totale dei danni prevenibili nell'assistenza medica.

Una ricognizione della terapia farmacologica, completa anche dei prodotti da banco, rappresenta un efficace strumento per la prevenzione degli eventi avversi in terapia farmacologia in due aree chiave, quali la poli-terapia, cioè l’uso da parte di un singolo paziente di più farmaci contemporaneamente, e le transizioni di cura, qualsiasi variazione nella responsabilità della cura farmacologica del paziente, come, ad esempio, il trasferimento dal ricovero ospedaliero all’assistenza del medico di base con le dimissioni.

La Guida per l'uso sicuro dei farmaci descrive Cinque regole per la sicurezza della terapia. Il poster sarà affisso in tutti gli ambulatori del territorio, i Centri Unici di Prenotazione (CUP) e le sale di attesa dei Pronto Soccorso e inoltrato anche agli Studi Medici di Medicina Generale che collaborano con l’Asl To3.

A rinforzo del messaggio, un gruppo di medici si rivolge direttamente ai pazienti in un video per la sicurezza delle cure e della persona assistita con lo scopo di sensibilizzare tutti gli attori del complesso e delicato processo della terapia farmacologica, promuovere l’informazione, il coinvolgimento attivo e la consapevolezza dei pazienti nel percorso di cura, incoraggiare una comunicazione chiara tra i diversi interlocutori (elemento fondante di una relazione di cura efficace) e sensibilizzare la popolazione ad una corretta conservazione e smaltimento dei farmaci. Il video è pubblicato sulla home page del sito ufficiale dell’Asl To3 e sui canali social aziendali.