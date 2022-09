Malata di leucemia, frequenta la scuola in ospedale: "Una luce verso il futuro"

Martina ha 17 anni e frequenta il quarto anno del liceo scientifico Galileo Ferraris di Torino. Quattro anni fa il suo anno scolastico è cominciato in ospedale, dove si trovava ricoverata per leucemia. È lei una dei ragazzi arrivati da tutto il capoluogo piemontese, ma anche dal resto d'Italia, al Curie Vittorini di Grugliasco per incontrare il presidente del Repubblica Sergio Mattarella .

Mattarella a Grugliasco

Il Capo della Stato oggi è alle porte di Torino per inaugurare l'anno scolastico 2022-2023 . Ad accoglierlo tra il pubblico Martina. Originaria della Sicilia, si è trasferita a Torino per farsi curare dalla leucemia : qui ha fatto anche un trapianto di midollo osseo. E poi con tutta la sua famiglia ha deciso di vivere all'ombra della Mole.

"Scuola luce verso il futuro"

"Ho conosciuto - spiega Martina - la scuola in ospedale quattro anni fa e mi è rimasta nel cuore. La scuola è sempre importante in generale, ma in un momento buio è stata una luce verso il futuro, la possibilità di guardare al futuro".

"Ho conosciuto persone speciali - aggiunge - che mi hanno dato supporto morale, psicologico e fisico. In un momento in cui non potevo prendere appunti o non riuscivo a parlare, erano li due-tre ore di fila accanto a me per darmi la possibilità di andare avanti".