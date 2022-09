Attività di cura e Servizio di giardinaggio con manutenzione del verde requisiti professionali: l'attività di costruzione, sistemazione e manutenzione del verde pubblico o privato può essere affidata a terzi ed esercitata dagli iscritti al registro ufficiale dei produttori, di imprese agricole, artigiane, industriali o in forma cooperativa, iscritte al registro delle imprese, che abbiano conseguito un attestato di idoneità che accerti il possesso di adeguate competenze; imprese di nuova iscrizione le domande di iscrizione delle imprese che svolgono l'attività di cui trattasi, devono essere corredate da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali indicati nell’allegato a - i parte (facsimile dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell’impresa.

Modalità di presentazione della pratica telematica di iscrizione (nuove iscrizioni) le imprese di nuova iscrizione, o che iniziano l’attività di cura e manutenzione del verde, devono presentare una domanda di comunicazione unica in formato elettronico (modelli i1, oppure i2 per le imprese individuali che aggiungono l’attività successivamente alla costituzione, oppure s5 in caso di società), dichiarando l’attività esercitata e nominando un preposto in possesso delle cd.

Adeguate competenze nella persona – alternativamente: del titolare/legale rappresentante; socio partecipante; coadiuvante; dipendente o collaboratore familiare dell’impresa. la qualifica di ”manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154” va indicata nel campo abilitazioni professionali, dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo cariche tecniche (rea) previste da leggi speciali; nel campo note della pratica deve essere indicato il requisito posseduto dal preposto. quando l’impresa è qualificata artigiana, il soggetto nominato preposto per esercitare l’attività prevalente “cura e manutenzione del paesaggio (inclusi parchi, giardini e aiuole)”, deve corrispondere al titolare/socio partecipante. costo dell’adempimento: diritti di segreteria € 18,00 per imprese individuali, € 30,00 per società; imposta di bollo € 17,50 per imprese individuali, esente in caso di società; esente da diritti di segreteria e imposta di bollo in caso di inizio attività di impresa individuale precedentemente “inattiva”.

Imprese iscritte a partire dalla data del 25 agosto 2016 per le imprese iscritte al registro delle imprese o all'albo delle imprese artigiane nel periodo di vigenza della nuova norma, e pertanto dal 25.8.2016 in avanti, senza dimostrazione del requisito professionale, è necessaria la regolarizzazione della propria posizione entro la data del 30 settembre 2021. per la regolarizzazione il titolare/legale rappresentante dell’impresa dovrà presentare una pratica di comunicazione unica (mod. i2 per le imprese individuali, mod. s5 per le società), corredata da dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il possesso di uno dei requisiti professionali indicati nell’allegato a - i parte (fac-simile dichiarazione sostitutiva), resa dal preposto dell’impresa.

Modalità di presentazione della pratica telematica di regolarizzazione (imprese iscritte dal 25.8.2016) tali imprese devono presentare una domanda di comunicazione unica in formato elettronico (modello i2, impresa individuale, s5 per le società), nominando un preposto in possesso delle c.d. adeguate competenze nella persona, alternativamente: del titolare/legale rappresentante; socio partecipante; coadiuvante; dipendente o collaboratore familiare dell’impresa. la qualifica di "manutentore del verde ai sensi della legge 28/7/2016 n. 154" va indicata nel campo abilitazioni professionali , dopo aver selezionato la qualifica di preposto o responsabile tecnico nel campo cariche tecniche (rea) previste da leggi speciali.