Non fiori, ma fondi per un progetto in memoria di “Matildina”. Così Giaveno saluterà la giovane promessa dello sci

La giovane, originaria di Villarbasse e cresciuta sulle piste di Sestriere, avrebbe compiuto 20 anni tra qualche giorno. Si era messa in luce nella passata stagione vincendo il titolo italiano assoluto e giovani in supergigante a Sarentino, e sempre l’anno scorso si era classificata al sesto posto in discesa e all’ottavo in supergigante nei Mondiali juniores di Chatel, in Francia. Per lei anche un undicesimo posto in supergigante a St. Moritz nel dicembre 2023 come migliore piazzamento in Coppa Europa.

L'ultimo saluto alla parrocchia di San Lorenzo