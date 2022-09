Da oggi a Piossasco nuovi servizi sanitari nella sede di via Trento

Da questa mattina, martedì 20 settembre 2022, i servizi AslTo3 di Piossasco aprono ai cittadini nella nuova sede di via Trento n.1, in locali completamente ristrutturati.

I primi servizi ad essere trasferiti e ad entrare in funzione da oggi e senza interruzioni nella nuova sede sono il centro prelievi e il CUP, sportello polifunzionale dedicato a prenotazioni, ritiro referti, scelta del medico, attività ammnistrative di distretto ecc. Entrambi i servizi, con nuovi arredi per il Cup e centro prelievi e nuova sala d’attesa, mantengono gli orari attuali, in continuità con le altre sedi del territorio del Distretto Area Metropolitana Sud (Beinasco, Bruino, Orbassano, Rivalta e Volvera) sulle quali viene assicurata l’apertura di un centro prelievi e un CUP a rotazione.

A seguire, nei prossimi giorni, verranno trasferiti i servizi dell’area materno-infantile: il consultorio familiare, il consultorio pediatrico e il punto di sostegno allattamento. Anche per loro il trasloco avverrà senza alcuna interruzione di servizio, che riprenderà regolarmente nella nuova sede a partire dalla settimana prossima. Restano invece in via Torino, nella sede attuale, i servizi veterinari.

La nuova collocazione permetterà ora di intervenire anche sull’offerta dei servizi, con alcuni ampliamenti e novità. In primo luogo viene migliorato il servizio prelievi, che da martedì 27 settembre sarà ad accesso diretto, senza necessità di prenotazione: basterà presentarsi con la richiesta del medico e la tessera sanitaria.

Per quanto riguarda i servizi dedicati all’area materno-infantile, la nuova sede, ristrutturata, accogliente e con spazi adeguati al distanziamento, permetterà di ampliare l'attività ostetrica e pediatrica in presenza, con l’attivazione di incontri di accompagnamento alla nascita e corsi di massaggio infantile, fino ad ora svolti on line, per la pandemia, oppure in presenza nella sola sede di Rivalta, l’unica fino ad ora sul territorio del Distretto a permettere il rispetto del distanziamento.

Infine, sono in corso di completamento i lavori per allestire nella nuova sede uno spazio dedicato al servizio di Recupero e rieducazione territoriale, che aprirà, non appena terminato l’allestimento, con sedute di fisioterapia e riabilitazione.

La nuova sede rappresenta un miglioramento anche dal punto di vista dell’integrazione dei servizi fra Enti, poiché trovano ubicazione, in un’ala dello stesso stabile, anche gli uffici del CIdiS., Ente Gestore dei Servizi Socio Assistenziali.

Ulteriori dettagli su orari e modalità di accesso dei servizi AslTo3 sono consultabili sul sito www.aslto3.piemonte.it