Nell’anno del centenario, Galup è alla 92esima Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba

Sono cento anni che Galup esalta le materie prime fornite dal territorio, trasformandole in prodotti d’eccellenza conosciuti in tutto il mondo, non può quindi rimanere indifferente a tematiche che riguardano il rispetto per la terra, per l’agricoltura sostenibile, ma più in generale il benessere del pianeta. Possiamo quindi sottolineare che Galup – storico partner della Fiera del Tartufo di Alba – non solo “condivide” ma “vive” nel proprio quotidiano questi valori, in una filosofia aziendale che fa dell’attenzione al territorio e alla sua comunità, uno dei principali obiettivi del proprio operare.