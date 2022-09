Cura degli occhi: 4 consigli per i portatori di lenti a contatto

In Italia sono circa 4,5 milioni le persone che indossano regolarmente lenti a contatto. Le lenti sono a tutti gli effetti dei dispositivi medici a contatto con una delle parti più delicate del nostro corpo, e per questo motivo devono essere trattate con la massima cura. Una scarsa igiene può infatti aumentare il rischio di contrarre fastidiose infezioni oculari o di arrecare danni più o meno gravi agli occhi.

Le lenti a contatto possono essere a sostituzione frequente, ad esempio le giornaliere o settimanali, oppure di lunga durata, che possono essere riutilizzate in alcuni casi fino a due anni dal primo utilizzo. A seconda della tipologia, le lenti a contatto possono richiedere diversi livelli di attenzione e pulizia, ma alcuni accorgimenti sono trasversalmente applicabili a tutte le tipologie di lenti.

Applicazione e rimozione

Per evitare che germi e batteri entrino a contatto con le lenti, prima di maneggiarle è imperativo lavarsi le mani con acqua e sapone antibatterico; è inoltre necessario asciugarle con un panno privo di lanugine per evitare che dei filamenti di tessuto rimangano attaccati alla lente.

Oltre ai batteri, anche le unghie possono rappresentare un fattore di rischio per gli occhi. Durante la fase di maneggiamento, il contatto tra unghie e lenti può intaccare la superficie di queste ultime, mentre durante l’applicazione le unghie lunghe possono rappresentare un pericolo per l’occhio. È consigliabile quindi avere delle unghie curate e non troppo lunghe se si utilizzano regolarmente le lenti a contatto. In alternativa, per evitare il contatto tra dita e occhi esistono dei dispositivi di supporto a ventosa che possono aiutare con l’applicazione e rimozione delle lenti.

Soluzione per lenti a contatto

Avere sempre a disposizione una soluzione che permetta di risciacquare e disinfettare le lenti è indispensabile per tutte le persone che portano regolarmente le lenti. Queste soluzioni non possono assolutamente essere sostituite da acqua, anche se in bottiglia, o da saliva. Queste sostanze infatti contengono batteri che potrebbero insinuarsi negli occhi fino a causare infezioni.

Utilizza anche gli occhiali da sole

Come il resto del nostro corpo, anche gli occhi sono particolarmente sensibili ai raggi UV. Un’eccessiva esposizione ai raggi UV aumenta la probabilità di sviluppare malattie oculari come fotocheratite e retinopatia solare. Per prevenire l’insorgere di queste patologie è consigliabile utilizzare contemporaneamente lenti a contatto e occhiali da sole, anche per coloro che portano lenti a contatto con filtro UV.

Tieni gli occhiali da vista a portata di mano

A lungo andare le lenti a contatto possono provocare secchezza oculare e vari gradi di fastidio. In questi casi avere un paio di occhiali da vista nelle vicinanze può permettere ai nostri occhi di riposare, e a noi di continuare a goderci la giornata senza ulteriori disturbi.